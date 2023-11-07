ПсковГУ и МГИМО открыли лабораторию по изучению этносов в приграничных регионах

ПСКОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые Псковского государственного университета совместно с коллегами из Московского института международных отношений МИД РФ создали первую лабораторию по изучению конфессиональных и этнических особенностей регионов России и стран ближнего зарубежья, на территории которых проживает сразу несколько народов и представителей разных национальностей. Для этого сотрудники лаборатории планируют применять современные технологии, в том числе цифровое картографирование, сообщили ТАСС в пресс-службе ПсковГУ.

"Сотрудники ПсковГУ и Московского государственного института международных отношений МИД РФ создали молодежную научно-исследовательскую лабораторию по изучению феномена трансграничности на постсоветском пространстве. Ее название - "Центр кроссрегиональных и трансграничных исследований". В число задач лаборатории входит анализ региональной динамики этнического, конфессионального, социокультурного и политического пространства России и стран ближнего зарубежья в условиях изменяющейся геополитической обстановки в мире", - отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

Изучение межэтнического взаимодействия

По данным пресс-службы, сотрудники лаборатории приступили также к полевым исследованиям и изучению так называемых этноконтактных зон локального масштаба, которые представляют собой территории совместного проживания разных народов и их смешанного расселения. Другими словами, это пространства, где происходит межэтническое взаимодействие и осуществляются контакты между представителями разных народов.

"К таковым относится, например, русско-сето-эстонская этноконтактная зона, определяющая специфику российско-эстонского пограничья. Сето - это финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но, в отличие от последних, принявший православную религию. Сето сейчас проживают в Печорском районе Псковской области и в Эстонии, в приграничной волости Сетомаа Выруского уезда. До начала ХХ века развитие этого народа происходило на территории Псковской губернии. Однако в последующем ареал расселения сето был разделен между Эстонией и Россией, что превратило их в трансграничный народ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в 2010 году сето внесли в список коренных малочисленных народов России. Сейчас в Печорском районе Псковской области их насчитывается около 200 человек. В ПсковГУ сотрудники молодежной лаборатории создают ресурсный центр "Материальная культура малочисленного коренного финно-угорского народа сето".

"Совместно с МГИМО в исследовательский процесс внедряются новейшие методики пространственного анализа. Сотрудники молодежной лаборатории участвуют в разработке научного инструментария для изучения этноконтактных зон. Ими подготовлена серия карт по динамике этноконтактных зон на современной территории России за более чем вековой период", - отмечается в сообщении.