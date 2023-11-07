В Томске разработали рекомендации по сопровождению ЭКО на основе исследования

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Различия между детьми от естественной беременности и зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), например, ЭКО, нивелируются к четырем-пяти годам, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ). Эксперты разработали диагностический комплекс и рекомендации для психологического сопровождения семей, которые воспользовались ЭКО, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам ученых, несмотря на рост популярности ЭКО, данных о здоровье и развитии детей, а также о факторах, которые на это влияют, очень мало. Из-за этого врачам сложно давать медицинские, психологические и педагогические рекомендации семьям, которые воспользовались ВРТ. Томские ученые исследовали более 500 семей (включая матерей, отцов и детей) из Томска, Новосибирска и Барнаула, начиная с периода второго триместра беременности матери и до поступления ребенка в школу. Исследование поддержано программой "Приоритет 2030".

"Выяснилось, что в раннем возрасте у детей из группы ВРТ есть особенности моторного развития и минерального гомеостаза: сниженное содержание в волосах элементов Cr, Fe, Mg, Sr и Al, связанное с состоянием здоровья. В дошкольном возрасте это особенности поведения, коммуникативного и когнитивного развития. Результаты лонгитюдного исследования, полученные на срезах 4 и 5 лет, показывают, что с возрастом межгрупповых различий в показателях развития становится меньше", - сказано в сообщении.

Ученые исследовали ряд психологических факторов, которые могут влиять на ребенка в разном возрасте. Было установлено, что в семьях с естественным зачатием с поведением и развитием детей были связаны большинство характеристик семейной среды. В семьях ВРТ наиболее определяющим фактором было состояние здоровья и поведение матери по отношению к ребенку. При этом последовательное воспитание со стороны отца может компенсировать негативное влияние эмоционального состояния матери на поведение ребенка.

Кроме того, согласно полученным результатам, пренатальные (дородовые) факторы несут более выраженный риск негативного влияния для психического развития детей. Это характерно как для детей, зачатых посредством ВРТ, так и для естественно зачатых детей.

"На основе полученных результатов ученые ТГУ разработали диагностический комплекс мониторинга психического развития детей от беременности посредством ЭКО на возрастных этапах детства, методические рекомендации для специалистов по психологическому сопровождению семей с зачатием посредством ВРТ в период лечения по программе ЭКО, беременности и после родов", - отмечается в сообщении.