В Петербурге разработали российский сервис 3D-просмотра товаров и услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Разработчики Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна создали отечественный сервис 3D-просмотра товаров и услуг, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В Санкт-Петербургском университете промышленных технологий и дизайна разработали полностью отечественный сервис создания 3D-просмотра товаров и услуг. Пользователи сервиса - производственные, строительные и мебельные компании, маркетплейсы и интернет-агентства. При этом Site3D Configurator в отличие от многих аналогов полностью автоматизирован, не имеет лимитов на модели и поддерживает разный уровень детализации моделей", - говорится в сообщении.

Сегодня онлайн-торговля активно развивается, но бизнес часто встречается с проблемой снижения посещаемости сайтов и оформления покупок из-за недостаточного количества информации о продукте. Этот вопрос решается как с помощью традиционных методов, таких как персонализация сайта, система уведомлений, отзывы, так и с помощью инновационных методов, таких как технологии дополненной реальности и блокчейн.

"Такой подход позволяет привлечь внимание покупателя за счет возможности как бы прикоснуться к продукту в онлайне, а также увеличить время пребывания пользователя на сайте и глубину просмотра", - привели в пресс-службе слова основателя и разработчика платформы Алексея Ткаченко.

Сейчас платформа Site3D Configurator работает на русском и английском языках и зарегистрирована в Роспатенте. К концу года планируется вдвое увеличить количество пользователей.