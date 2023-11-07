В Красноярском крае планируют исследовать малоизученную популяцию оленя

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) из Красноярска в 2024 году планируют приступить к исследованию малоизученной популяции дикого северного оленя в Норильском промышленном районе. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра мониторинга биоразнообразия СФУ Петр Савченко.

Ученые СФУ представили на выставке-форуме "Россия" проект по изучению поголовья дикого северного оленя на территории Восточного и Центрального Таймыра и Эвенкии. Проект реализовывался с 2020 года.

"Сейчас мы этот проект завершили. Планируем начать изучение поголовья дикого северного оленя в Норильском промышленном районе в западной части Таймырского полуострова. Эта популяция слабоизученная и по численности, и по составу", - сообщил Савченко. По словам ученого, приступить к новому проекту исследователи планируют в 2024 году, изучение займет два года. Он отметил, что мониторинговые работы на этой территории не проводились в течение 20 лет.

В рамках проекта по изучению популяции оленя Восточного и Центрального Таймыра и Эвенкии ученые изучили, в том числе влияние климатических изменений. Раньше эту популяцию называли таймырской, но эксперты СФУ доказали, что олень большую часть времени проводит на территории Эвенкии. "Нами доказано, при помощи спутниковых передатчиков, что сейчас из-за глобальных изменений климата семь-девять месяцев олень проводит в Эвенкии. Таймыр он использует только как места отела и летнего нагула, потом уходит на территорию Эвенкии", - сообщил собеседник агентства. Савченко подчеркнул, что из-за потепления климата идет "позеленение" тундры - меняется состав и структура пастбищ, например, сокращается число лишайниковых пастбищ, кроме того, из-за потепления увеличивается число гнуса, и олень уходит в леса и предгорья Эвенкии.

В Красноярском крае обитает уникальная популяция дикого северного оленя, которая три года назад составляла порядка 50% численности вида в России и считалась крупнейшей в Евразии. По данным ученого, популяция таймыро-эвенкийского оленя подвержена колебаниям. В 2000-х годах она составляла до 800-900 тыс. животных из-за "деградации охотничье-промысловых хозяйств". Сейчас популяция таймыро-эвенкийского оленя равна порядка 320-330 тыс. голов, расчетная оптимальная численность оценивается в 480-580 тыс., исходя из наличия пастбищ.

При исследовании использовался не только авиационный учет оленей, но и применялись беспилотные летательные аппараты, проводился анализ маршрутов миграции животных, были взяты молекулярно-генетические пробы, проведены биохимические анализы. В результате генетических исследований было доказано, что олени тундровой популяции незначительно отличаются от лесных собратьев генетически.

О выставке

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.

Международная выставка-форум "Россия" началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.