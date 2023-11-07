ЮФУ начал сотрудничать с Китаем в сфере экологической и продовольственной безопасности

ГОНКОНГ, 7 ноября. /ТАСС/. Южный федеральный университет в Ростовской области и Нанкинский сельскохозяйственный университет в Китае ведут совместные разработки в сфере обеспечения экологической и продовольственной безопасности. Об этом ТАСС заявила руководитель проекта, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии имени Д. И. Ивановского ЮФУ Татьяна Минкина.

"Экологическая безопасность, а также продовольственная безопасность - это глобальные вызовы современности. Поэтому мы сотрудничаем с китайскими коллегами по этим направлениям. Совместно с ними мы разрабатываем уникальные сорбенты, которые получены из отходов агропромышленного комплекса", - рассказала Минкина. "Сорбенты - это поглотители для очистки почвы. При этом это продукты с высокой добавленной стоимостью, что делает проект экономически абсолютно оправданным. Речь идет о рециклинге отходов", - добавила она.

Как указала Минкина, российские и китайские ученые также сотрудничают в сфере утилизации отходов из соломы и шелухи риса, так как в России большие площади отведены под выращивание этой культуры, а для сельского хозяйства Китая и его продовольственной безопасности рис имеет стратегическое значение.

Старший научный сотрудник лаборатории "Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции", кандидат биологических наук Татьяна Бауэр пояснила, что сжигание так называемой рисовой стерни на полях приводит к определенным негативным последствиям, так как рисовая стерня и шелуха не разлагаются. "Частично они используются в производстве строительных материалов, но в связи с большим количеством отходов их невозможно переработать полностью. По этой причине мы предложили метод их переработки в углеродистые сорбенты с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, мы предлагаем переработать отходы в доходы", - рассказала она.

Борьба с глобальным потеплением

Руководитель научно-исследовательской лаборатории "Мониторинг биосферы" Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, кандидат биологических наук Саглара Манджиева указала, что российский вуз и Нанкинский сельскохозяйственный университет ведут разработки сорбентов, которые будут способствовать сокращению выбросов диоксида углерода.

"Помимо рециклинга отходов еще одним важным направлением, которое мы изучаем, является то, что мы превращаем эти сорбенты не только в очистители почв, но также еще и в материалы, которые способствуют секвестрированию, то есть удержанию, диоксида углерода. Задача состоит в том, чтобы сократить выбросы диоксида углерода в атмосферу для борьбы с глобальным потеплением", - пояснила она.

"Данное научное направление нам предложили китайские коллеги из Нанкинского сельскохозяйственного университета. А именно ученые предложили расширить зону действия эффективности наших сорбентов с помощью микроорганизмов, которые не только очищают почву, но и способствуют удерживанию диоксида углерода", - объяснила Минкина. "Заселяя наш биочар, полученный путем пиролиза соломы риса и пшеницы, специальной группой микроорганизмов, мы получаем двойной эффект. С одной стороны, очищение почвы. А с другой стороны, удержание углерода в почве. Эта технология предложена китайскими коллегами", - резюмировала она.