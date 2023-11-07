В России создали нейроэкономический метод реабилитации пациентов после инсульта

ТАСС, 7 ноября. Российские и американские исследователи разработали подход, позволяющий использовать методы нейроэкономики для ускоренной реабилитации пациентов, перенесших инсульт и частично потерявших контроль над движениями конечностей. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Главное, что мы предлагаем пациенту, - это выбор. В отличие от классических реабилитационных стратегий, мы не приказываем: "Ты должен использовать левую руку". Мы говорим: "Ты можешь дотянуться до чашки любой рукой, но если ты дотянешься левой, то получишь большее вознаграждение". Мы хотим дать человеку такой стимул, чтобы сложная цель стала более привлекательной", - пояснила старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Ксения Паниди, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Паниди и ее коллеги разработали новый подход к реабилитации пациентов, перенесших инсульты, который в своей работе опирается на методы нейроэкономики. Так ученые называют особый раздел нейрофизиологии, нацеленный на изучение того, как и почему люди принимают те или иные решения, какая мотивация движет ими при совершении разных действий.

Российские и американские нейрофизиологи адаптировали методы нейроэкономики для подбора стимулов, которые будут побуждать перенесших инсульт пациентов продолжать ежедневные многочасовые тренировки, необходимые для восстановления контроля над их конечностями. Как отмечают ученые, многие больные теряют мотивацию и перестают работать над собой, после того как покидают больницу и переходят на домашнее лечение.

"Особенность нейроэкономического подхода в том, что у нас есть проверенные инструменты, позволяющие изучать индивидуальные предпочтения и склонности человека: любит ли он рисковать, выбирает ли он просоциальное или, наоборот, эгоистичное поведение в жизни, умеет ли ждать ради более крупной выгоды. Эта информация позволит понять, какое вознаграждение перевесит потраченные ресурсы в случае использования больной руки или ноги", - пояснила Паниди.

В частности, исследователи сейчас разрабатывают компьютерную игру, в которой нужно дотянуться до определенной цели. Если человек использует больную конечность, он зарабатывает очки, которые потом может обменять на деньги или на угощение. Подобным образом, как надеются Паниди и ее коллеги, можно подобрать оптимальную мотивацию для продолжения тренировок, что значительно ускорит реабилитацию пациентов.