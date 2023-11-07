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Эксперт заявил, что искусственному интеллекту могут поручить контроль за биореакторами

По мнению ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаила Чарного, технологии ИИ могут не только заменить операторов при работе с биоректорами, но и повысить качество производства продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта могут в ближайшие годы распространиться на сферу пищевой промышленности, связанную с процессами ферментации и выявления токсичных веществ в биореакторах, что снизит стоимость производства продуктов и повысит защиту от нарушений технологии изготовления. Такое мнение высказал ТАСС ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный.

"Биотехнологические процессы - это разные объемы продукции. Чем они выше, тем сложнее контролировать качество производства. Колония микроорганизмов в каком-то уголке биореактора неравномерно размешалась, в итоге вырабатывается ядовитый продукт, который моментально убивает всю колонию. Это требует чистки и перезапуска биореактора. Искусственный интеллект способен контролировать работу, например, 100 таких установок в рамках одной системы и реагировать на появление токсичных примесей моментально", - сказал Чарный ТАСС на конференции "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге.

По мнению эксперта, технологии ИИ могут уже в ближайшие годы заменить операторов при работе с биоректорами и повысить эффективность и качество производства продуктов.

"В высокотехнологичных биореакторах создают дрожжи разных сортов, сладкие белки, пищевые добавки. Работа в таких аппаратах требует тончайшей настройки, большого количества специалистов и жесткого контроля - иначе продукт можно не просто испортить, а сделать вредным для здоровья", - добавил он.

За безопасность продуктов для здоровья будут отвечать оптоволоконные датчики, которые смогут в режиме реального времени контролировать сотни параметров изготавливаемого сырья. Сокращение затрат на производство за счет ИИ может доходить до 50%, считает представитель НТИ.

Конференция "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.

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