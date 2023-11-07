Эксперт заявил, что искусственному интеллекту могут поручить контроль за биореакторами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта могут в ближайшие годы распространиться на сферу пищевой промышленности, связанную с процессами ферментации и выявления токсичных веществ в биореакторах, что снизит стоимость производства продуктов и повысит защиту от нарушений технологии изготовления. Такое мнение высказал ТАСС ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный.

"Биотехнологические процессы - это разные объемы продукции. Чем они выше, тем сложнее контролировать качество производства. Колония микроорганизмов в каком-то уголке биореактора неравномерно размешалась, в итоге вырабатывается ядовитый продукт, который моментально убивает всю колонию. Это требует чистки и перезапуска биореактора. Искусственный интеллект способен контролировать работу, например, 100 таких установок в рамках одной системы и реагировать на появление токсичных примесей моментально", - сказал Чарный ТАСС на конференции "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге.

По мнению эксперта, технологии ИИ могут уже в ближайшие годы заменить операторов при работе с биоректорами и повысить эффективность и качество производства продуктов.

"В высокотехнологичных биореакторах создают дрожжи разных сортов, сладкие белки, пищевые добавки. Работа в таких аппаратах требует тончайшей настройки, большого количества специалистов и жесткого контроля - иначе продукт можно не просто испортить, а сделать вредным для здоровья", - добавил он.

За безопасность продуктов для здоровья будут отвечать оптоволоконные датчики, которые смогут в режиме реального времени контролировать сотни параметров изготавливаемого сырья. Сокращение затрат на производство за счет ИИ может доходить до 50%, считает представитель НТИ.

Конференция "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.