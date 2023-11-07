В Петербурге создали материал из паутины для имплантологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО создали материал из шелка тигрового паука (Linothele Fallax) с магнитными наночастицами, который можно использовать для имплантологии и таргетной доставки лекарств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследователи Химико-биологического кластера ИТМО разработали новый материал на основе шелка Linothele fallax, покрытого магнитными наночастицами, который в перспективе можно будет применять не только для таргетной доставки лекарств, но и при операциях по восстановлению поврежденной хрящевой и суставной ткани. Эксперименты in vitro показали, что волокна шелка паука, покрытые магнитными наночастицами, способствуют синтезу хрящевой ткани из клеток фибробластов, а контролируемая температура позволяет целенаправленно высвобождать лекарственное средство (те самые факторы роста и антибиотики для заживления места травмы) при воздействии переменного магнитного поля", - говорится в сообщении.

Для восстановления повреждений хрящевой и суставной ткани врачи применяют микрофактуринг. При таких операциях в кости делают несколько микроотверстий, через которые место травмы заполняют стволовыми клетками костного мозга. Чтобы кровь с клетками костной ткани задерживалась в месте регенерации, отверстия накрывают специальной мембраной - скаффолдом. Ученые ИТМО обратили внимание, что паутина по своим механическим и физическим свойствам может идеально подойти на эту роль, так как имеет высокую биосовместимость и биоразлагаемость.

По данным пресс-службы, в основе разработки лежат магнитные наночастицы, которые могут нагреваться и приводить к разрушению липосом, а далее высвобождению лекарственных препаратов в зоне повреждения тканей, что обеспечивает таргетное воздействие. При этом сами волокна шелка обеспечивают направленный рост и выполняют поддерживающую функцию для клеток.

Ученые ИТМО ведут переговоры о сотрудничестве с медицинскими организациями, а вместе с коллективом кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Сеченовского Университета планируют разрабатывать имплантаты на основе шелковых материалов для регенерации мениска коленного сустава. В будущем специалисты хотят заменить паутину на фиброин шелкопряда - это более доступный и масштабируемый материал. А скаффолды из шелка в дальнейшем планируется изготавливать уже с использованием 3D-биопечати.