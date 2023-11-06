В Саратове внедрили систему мониторинга пациентов после ортопедических операций

САРАТОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые в Саратове разработали и внедрили сервис для онлайн-мониторинга за пациентами, перенесшими ортопедические операции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина (СГТУ).

Систему создали разработчики СГТУ совместно с учеными Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Она ориентирована на пациентов, перенесших операции в НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ. Сейчас регистр включает более 4,5 тыс. пациентов из различных регионов России, он постоянно пополняется.

"Актуальность внедрения системы мониторинга обратной связи с пациентами, перенесшими ортопедические операции, для непрерывной оценки их состояния назревала давно. И мы даже предвосхитили зарубежный опыт, так как свою систему запустили немного раньше, чем коллеги из других стран. Сервис востребован и крайне необходим для жителей из отдаленных регионов нашей страны. После операции в НИИТОН СГМУ они уезжают к себе домой, но продолжают наблюдаться нашими врачами", - приводятся слова доктора медицинских наук, проректора по научной работе СГМУ Александра Федонникова.

Сервис представляет собой web-приложение, в котором есть личный кабинет, графические материалы, данные о медико-организационной и социально-психологической помощи, видеоролики по оценке функционального статуса. До госпитализации пациенты получают доступ к своему личному кабинету, где размещены необходимые для подготовки к операции материалы. После операции там поэтапно появляются блоки информации, видеоролики, упражнения, позволяющие более качественно и комфортно пройти реабилитационный период. Поддержка пациента дает возможность получить обратную связь и консультации.

Как отметили в вузе, на каждом этапе пациенты участвуют в различных исследованиях и тестах, что позволяет формировать солидную базу данных восстановления пациентов по регионам. В планах ученых масштабировать систему и внедрить ее в другие направления, в том числе стоматологию, кардиохирургию, онкологию.

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ имени В. И. Разумовского осуществляет прием детей и взрослых с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, нервной системы.