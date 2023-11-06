На Конгрессе молодых ученых в Сочи обсудят развитие регионов за счет науки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Возможности применения научных достижений российских специалистов для развития регионов России станут одной из ключевых тем Конгресса молодых ученых в Сочи. Об этом сообщил ТАСС председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию Никита Марченков.

Он отметил, что программа ежегодного конгресса предполагает десятки встреч, посвященных, в том числе инициативам Десятилетия науки и технологий, проходящего в России в 2022-2031 годах. Среди тем сессий - законодательное регулирование научной сферы, поддержка ученых, развитие туризма и волонтерства в этой области, а также взаимодействие с новыми регионами России.

"Одной из главных [тематических] линий конгресса станет региональное развитие и территориальное развитие за счет науки и технологий. Это базовая идея конгресса в 2023 году. Очень большое внимание будет уделено именно регионам", - сказал корреспонденту ТАСС Марченков на полях выставки-форума "Россия" на площадке ВДНХ, добавив, что участники также обсудят вопросы поддержки исследователей на региональном уровне.

Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября в Парке науки и искусства на федеральной территории Сириус (Сочи). Он объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. 4 ноября заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский сообщил корреспонденту ТАСС, что в форуме ожидается участие представителей более 40 государств, в том числе Китая, Бразилии и стран Африканского континента.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают фонд Росконгресс, Минобрнауки России и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальный приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.