{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Конгрессе молодых ученых в Сочи обсудят развитие регионов за счет науки

Участники также намерены поднять вопросы поддержки исследователей на региональном уровне

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Возможности применения научных достижений российских специалистов для развития регионов России станут одной из ключевых тем Конгресса молодых ученых в Сочи. Об этом сообщил ТАСС председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию Никита Марченков.

Он отметил, что программа ежегодного конгресса предполагает десятки встреч, посвященных, в том числе инициативам Десятилетия науки и технологий, проходящего в России в 2022-2031 годах. Среди тем сессий - законодательное регулирование научной сферы, поддержка ученых, развитие туризма и волонтерства в этой области, а также взаимодействие с новыми регионами России.

"Одной из главных [тематических] линий конгресса станет региональное развитие и территориальное развитие за счет науки и технологий. Это базовая идея конгресса в 2023 году. Очень большое внимание будет уделено именно регионам", - сказал корреспонденту ТАСС Марченков на полях выставки-форума "Россия" на площадке ВДНХ, добавив, что участники также обсудят вопросы поддержки исследователей на региональном уровне.

Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября в Парке науки и искусства на федеральной территории Сириус (Сочи). Он объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. 4 ноября заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский сообщил корреспонденту ТАСС, что в форуме ожидается участие представителей более 40 государств, в том числе Китая, Бразилии и стран Африканского континента.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают фонд Росконгресс, Минобрнауки России и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальный приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.

Теги
РоссияКраснодарский край
На Земле началась сильная магнитная буря
Согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3
На Земле началась сильная магнитная буря
Читать полностью