На Земле началась сильная магнитная буря

МОСКВА, 5 ноября /ТАСС/. Сильная магнитная буря происходит на Земле, говорится в сообщении Института прикладной геофизики (ИПГ).

"Во второй половине суток 5 ноября зарегистрировано возмущение геомагнитного поля", - говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающее "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов.

Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах возможно наблюдать полярные сияния.

Ранее ученые зафиксировали несколько сильных вспышек класса М на Солнце.