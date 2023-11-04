Эксперт: международная структура по регулированию ИИ может появиться в ближайшие годы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международная организация по регулированию в области цифровых технологий, подобная Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), может возникнуть в мире в ближайшие пять лет, такой прогноз сделала директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия".

"Нам надо подумать, как взаимодействовать с этими [цифровыми] технологиями, определив нам, как человечеству, правила работы. Росатом такую задачу в свое время уже решал, когда человечество должно было определиться с правильным использованием атомной энергии. В результате образовалось МАГАТЭ, которое эти правила вырабатывает и регулирует применение. Лично мне кажется, что, несмотря на всю политическую сложность международных дел и взаимодействий, организация, подобная МАГАТЭ, в области цифровых технологий на горизонте лет пяти возникнет", - сказала она.

Солнцева считает, что такая организация необходима, чтобы человечество смогло выработать совместные решения для нивелирования потенциальных угроз, которые несет быстрое развитие и масштабное внедрение искусственного интеллекта во все сферы экономики и общественной жизни.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.