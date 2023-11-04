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Международная выставка-форум "Россия"

Эксперт считает, что в науке ИИ заменит людей еще не скоро

В других сферах это произойдет в ближайшие годы, заявил руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие годы смогут заменить человеческий труд в большинстве сфер деятельности, однако наука пока является исключением, считает председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков.

"Искусственный интеллект будет последовательно "вышибать" человека из всех сфер сейчас. Сначала из магазинов, потом водители такси исчезнут. Может быть, я сейчас немного грубо, резко говорю, но это так. [Однако] из науки ИИ "вышибет" человека еще не скоро", - сказал Марченков, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Поэтому если хотите [выбрать] себе на перспективу профессию, где будете востребованы, то это наука", - заключил он, отвечая на вопрос юной участницы марафона о наиболее востребованных сегодня профессиях и научных областях.

Международная выставка-форум "Россия", которая открылась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве, будет проходить до 12 апреля 2024 года. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку также посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.

Теги
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум "Россия"
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