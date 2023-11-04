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В китайской провинции Юньнань обнаружили тысячелетний гималайский тис

Дерево высотой 12 м и диаметром ствола до 1,32 м растет в природном заповеднике вдоль реки Ланьцан

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Гималайский тис возрастом свыше 1 тыс. лет обнаружен в уезде Фэнцин провинции Юньнань на юго-западе Китая. Дерево высотой 12 м и диаметром ствола до 1,32 м, сообщает агентство Xinhua, растет в природном заповеднике вдоль реки Ланьцан.

"Гималайский тис очень медленно растет в дикой природе и обладает плохой способностью к восстановлению. Я впервые сталкиваюсь с диким гималайским тисом такого большого диаметра", - заявил профессор Технологического университета Чэнду Ши Сунлин. По словам ученого, дерево побило рекорд как по диаметру ствола, так и по возрасту среди тисовых деревьев в Фэнцине, его изучение имеет большое значение для понимания происхождения вида и среды его обитания.

В настоящее время в Фэнцине зарегистрировано более 1 тыс. гималайских тисов, растущих на высоте от 2,5 до 3 тыс. м над уровнем моря.

Гималайский тис (Taxus wallichiana) является исчезающим видом тисовых деревьев, находящимся в национальном списке охраняемых растений первой категории. Он также занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

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