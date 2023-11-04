Фальков считает, что природоподобные технологии способны ускорить прогресс в науке

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Развитие природоподобных технологий способно помочь человечеству ускорить развитие исследований в области уникальных материалов, транспорта, энергетики и найти новые подходы к решению проблем, связанных с изменением климата. Такое мнение высказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на международной выставке-форуме "Россия", работа которой стартовала 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил принять меры для развития природоподобных технологий. Согласно указу, опубликованному в четверг, правительство РФ должно определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, а также проанализировать развитие таких проектов в стране и определить приоритеты на перспективу. План мероприятий, нацеленных в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов, проведение научных исследований, должен быть подготовлен в течение шести месяцев. Функции головной научной организации возложены на НИЦ "Курчатовский институт".

"Взгляд в сторону природоподобных технологий чрезвычайно важен. Речь идет о простой идее: взять то лучшее, что есть в природе, и попробовать - именно попробовать, так как и не все удается и может удаться, - часть из этого реализовать в нашей жизни через научные исследования и разработки", - уточнил Фальков, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС оценить перспективы развития направления.

Говоря о возможностях, которые дают природоподобные технологии, глава Минобрнауки указал на поиск новых решений в таких областях как проблемы климата, новые материалы, а также технологии в сфере транспорта и передачи энергии.

"Все это может быть не просто придумано, а в каком-то смысле подсмотрено у природы. Заимствовано у природы и использовано во благо и природе, и человеку", - заключил он.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку также посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.