На Конгрессе молодых ученых ждут участников из более чем 40 стран

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Организаторы Конгресса молодых ученых, который пройдет в России в конце ноября, ожидают участия в нем более 40 государств, в том числе Китая, Бразилии и стран Африканского континента. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский на международной выставке-форуме "Россия", которая началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве.

"Больше 40 стран. <…> И Белоруссия, и Казахстан, и Армения, и Киргизия, а также Бразилия, Китай, Африканский континент и другие", - сказал Секиринский корреспонденту ТАСС, отвечая на вопрос, представители каких стран приглашены на форум и уже подтвердили свое участие.

В начале августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на встрече с замминистра науки, технологий и инноваций Бразилии Инасиу Аррудой пригласил бразильскую делегацию к участию в III Конгрессе молодых ученых как одной из площадок, где представители стран могут обсудить перспективы научного взаимодействия, в том числе в рамках российских мегасайенс-проектов. В июле Секиринский, выступая на саммите Россия - Африка, также пригласил представителей Африканского континента присоединиться к мероприятию.

Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября в Парке науки и искусства на федеральной территории Сириус (Сочи). Он объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальный приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.