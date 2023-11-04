В Петербурге создали систему радиооптического мониторинга при различных ЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали универсальную систему многопозиционного радиооптического мониторинга. Она позволяет обнаружить объекты при ЧП, в том числе в море, лесных массивах и на ледяных полях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Основной особенностью этой системы является использование новых алгоритмов обработки информации, которые позволяют учесть специфику комплекса и совмещать данные от бортовых радиолокационных и оптических систем. Синтезированные алгоритмы позволяют обнаруживать малые физические объекты на различных поверхностях, включая землю, море, ледяные поля и лесные массивы. Бортовой комплекс также будет способен выделять береговую зону и оценивать состояние акваторий природных объектов. Стоит отметить, что система способна работать в присутствии интенсивных индустриальных помех", - привели в пресс-службе слова заведующего лабораторией машинного обучения инженерной школы ГУАП Вадима Ненашева.

Как уточнили в вузе, разработка незаменима в качестве устройства мониторинга на малых летательных аппаратах. Она может быть использована для поиска людей и объектов в зоне бедствий и экологических катастроф, для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для мониторинга техногенных объектов используются специальные датчики, которые позволяют контролировать температуру, химические и радиоактивные выбросы, механическое напряжение и другие показатели, изменение которых может привести к разрушению, например, мостов. Для оценки состояния лесных массивов и сельскохозяйственных земель используются цифровые карты местности, сформированные с помощью бортовых двухкомпозиционных радиолокационных комплексов, использующих вычислительные мощности наземного пункта управления и обработки информации.

"Научная новизна исследования заключается в развитии многопозиционных и многосенсорных систем высокоточного экологического мониторинга. Эти системы основаны на комплексной обработке информации от различных источников, ее объединении в единое информационное поле и оценке состояния наблюдаемой зоны. Кроме того, дальнейшее исследование предлагает новые алгоритмы обработки больших объемов данных с использованием искусственного интеллекта для оперативного предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - пояснил Ненашев.