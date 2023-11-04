В РАН вывели новый сорт хризантемы садовой "Победа"

СОЧИ, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники субтропического научного центра РАН, которые ведут селекционную работу с популярной культурой - хризантемой садовой, дали одному из полученных сортов название "Победа" в честь бойцов специальной военной операции. Хризантему представят в Сочи на выставке декоративно-прикладного искусства народов России, посвященной Дню народного единства, сообщила ТАСС младший научный сотрудник лаборатории селекции отдела генетических ресурсов растений Людмила Якушина.

"В нашем научном центре выведено несколько новых сортов хризантемы, адаптированных к условиям влажных субтропиков России, но которые могут выращиваться в условиях закрытого грунта в других регионах. Один из них - "Победа" - мы посвятили героям специальной военной операции, гордимся нашими ребятами, переживаем за них и желаем победы. Это красивый букетный сорт с бронзовыми ромашковидными соцветиями, который зацветает в конце октября и цветет весь ноябрь. Он уже передан в ФГБУ "Госсорткомиссия" для регистрации", - сказала автор сорта.

В 2022 году успешно прошли регистрацию сорта "Школа бизнеса" и "Мацеста", уточнила Якушина. По словам ученого, в России выращивается достаточно много зарубежных сортов хризантемы садовой. Продолжает развиваться и собственное производство цветочно-декоративной продукции, которое не зависит от зарубежных поставщиков посадочного материала. Для этого ученые проводят селекционные исследования, выводят новые сорта, адаптированные к местным условиям.

"Методом межсортовых скрещиваний мы получаем гибриды, которые отличаются от материнских форм размерами куста, формой, размерами и цветом соцветий. Среди этих гибридов выбираем лучшие. <…> Затем в течение нескольких лет проводим испытания и наиболее успешные передаем в "Госсорткомиссию" на регистрацию, сорт получает свое название и регистрируется в реестре селекционных достижений", - добавила научный сотрудник.

Как рассказали в пресс-службе Субтропического научного центра РАН, первые опыты по интродукции и сортоизучению хризантемы садовой были заложены еще в 1970-е годы. За это время испытали более 200 сортов разных садовых групп, самые устойчивые сохранялись в коллекции, добавлялись новые. Сейчас коллекция насчитывает 54 сортообразца.

В эти дни в питомнике центра почти ежедневно проходит срез хризантем: разные сорта распускаются один за другим. Это одна из ведущих культур промышленного цветоводства, цветение которой приходится на осень. Часть растений предназначены для научно-исследовательской работы, другая - на реализацию. Жители и гости Сочи смогут полюбоваться разными сортами хризантем и приобрести их 4-6 ноября на выставке декоративно-прикладного искусства народов России, посвященной Дню народного единства.