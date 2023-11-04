В Кемерове успешно испытали протезы на сосудах тоньше 4 мм

КЕМЕРОВО, 4 ноября. /ТАСС/. Ученые кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ, участник Научно-образовательного центра "Кузбасс") провели успешные испытания сосудистых протезов, способных заменить артерии диаметром меньше 4 мм. Об этом сообщили ТАСС в институте.

"Способы восстановления кровоснабжения органов и тканей при сердечно-сосудистых заболеваниях - это создание обходного пути для кровотока или прямая замена сосуда на искусственный. Оба варианта подразумевают использование сосудистых протезов. Однако эффективных сосудистых протезов для замены артерий диаметром менее 4 мм в мире до сих пор не существует. Для проведения экспериментов выбраны одни из крупных видов приматов - взрослые самцы рода павианов. В бедренные артерии приматов имплантированы сосудистые протезы диаметром от 3 до 3,5 мм", - рассказали в пресс-службе.

Новая технология изготовления протезов на основе биосовместимых и термопластичных полимеров, разработанная в НИИ КПССЗ, обеспечивает адаптивный рост протезов и защищает их от тромбообразования и возникновения аневризм (переизбыточного растяжения стенки в ответ на воздействие артериального кровотока). По словам руководителя проекта, заведующей лабораторией клеточных технологий НИИ КПССЗ, доктора медицинских наук Ларисы Антоновой, со временем на месте рассосавшегося протеза вырастает новый здоровый сосуд.

"Мы разрабатываем медицинские изделия, обладающие высокой биосовместимостью и способностью к адаптивному росту: со временем собственные клетки пациента полностью заменят протез, и через пять лет после имплантации на месте рассосавшегося протеза вырастет новый здоровый сосуд. Поэтому такой протез не потребует замены через несколько лет. Нами используется целый ряд тканеинженерных подходов для придания протезам функциональной активности, что позволяет не только стимулировать образование на месте протеза новой здоровой сосудистой ткани, но и защитить протез от тромбоза", - отметила Антонова.

Ход эксперимента

Изначально ученые НИИ КПССЗ испытывали прототипы сосудистых протезов, изготовленных по собственной оригинальной технологии, на лабораторных крысах и овцах в стенах собственного института. С помощью данных животных удалось выявить все риски несостоятельности разработанного медицинского изделия и усовершенствовать окончательную технологию. Далее благодаря коллаборации с Курчатовским комплексом медицинской приматологии НИЦ "Курчатовский институт" появилась возможность провести тестирование протезов на модели, максимально приближенной к человеку - модели приматов.

"На сегодняшний день в ходу финальный этап преклинических испытаний, который проводится на павианах. Наша команда вшила протезы в бедренные артерии пятерых павианов, по сути, проведя микрохирургические операции. Диаметр протезов не превышает 3,5 мм, а хирургические нити, которые используются для вшивания протезов, тоньше человеческого волоса. Поэтому очень помогло, что в Курчатовском комплексе медицинской приматологии операционная оснащена по последнему слову техники, что и позволяет выполнять подобные операции. Ультразвуковое исследование спустя три месяца после имплантации сосудистых протезов в бедренные артерии павианов показало проходимость протезов с сохранением артериального кровотока в 80% случаев", - сообщила Лариса Антонова.

Ожидается, что спустя 12 месяцев наблюдения за прооперированными животными сосудистые протезы сохранят свою проходимость и полностью заменятся собственными клетками животных. После проведения успешных испытаний медицинское изделие будет направлено на государственную регистрацию в Росздравнадзор.

Научно-образовательный центр мирового уровня "Кузбасс" открыт в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Исследования проводятся в рамках Комплексной научно-технической программы "Чистый уголь - зеленый Кузбасс", куда входят 15 крупных научно-технических проектов, которые затрагивают разные сферы от добычи угля до здравоохранения и экологии.