Физики создали гибкие детекторы рентгена на базе органических соединений селена

ТАСС, 4 ноября. Европейские физики разработали гибкие детекторы рентгеновского излучения на базе сферических углеродных наноструктур-фуллеренов и органических полимеров на базе селена. Эти датчики рентгена можно будет использовать для создания нового поколения медицинских приборов и сканирующих устройств в аэропортах, сообщила в субботу пресс-служба Университета Суррея.

"Наш материал и разработанную нами технологию можно использовать для самых разных целей, в том числе при проведении радиотерапии, сканировании исторических артефактов и для создания сканеров для систем безопасности в аэропортах", - заявил профессор Университета Суррея (Великобритания) Рави Сильва, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанные профессором Сильвой и его коллегами детекторы рентгеновского излучения построены на базе созданного ими органического полупроводникового материала, внутри которого присутствует небольшое число атомов селена, а также одна из разновидностей фуллеренов, углеродных наноструктур, содержащих в себе 70 атомов углерода.

Как объясняют физики, нити полимерного материала устроены таким образом, что соединенные с ними атомы селена активно взаимодействуют с рентгеновскими фотонами. В результате этого высвобождается большое число носителей заряда, что влияет на электрические характеристики полимера и встроенных в него фуллеренов, что позволяет использовать их комбинацию в качестве датчика рентгена.

Проведенные эксперименты показали, что материал превосходит другие детекторы в уровне чувствительности к рентгену на разных длинах волн и энергиях излучения, и при этом их можно сгибать произвольным образом. Подобные деформации, по словам исследователей, не привели к ухудшению свойств датчиков рентгена даже через сто циклов сгибания и разгибания материала.

По словам физиков, подобные свойства позволяют использовать устройства в качестве основы для медицинских рентгенографов, которые можно будет обворачивать вокруг исследуемых частей тела для снижения радиационной нагрузки и повышения качества изображений. Кроме того, их можно применять для создания сканеров подозрительных предметов в аэропортах и других публичных местах, а также для решения массы других задач, подытожили профессор Сильва и его коллеги.