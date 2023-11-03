Выявлены мутации в 14 генах, способствующие развитию рака у курильщиков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Канадские биологи выяснили, что воздействие табачного дыма на клетки тела человека способствует появлению большого числа точечных мутаций в 14 ключевых генах, связанных с защитой легких и других органов тела от развития злокачественных новообразований и формирования метастазов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Института онкологических исследований Онтарио (OICR).

"Различные формы опухолей, связанные с курением, сейчас являются одной из ведущих причин преждевременной смерти людей по всему миру. Нам удалось раскрыть на молекулярном уровне некоторые процессы, которые способствуют развитию этих форм рака, что является важным шагом в достижении полного понимания того, как образ жизни влияет на шансы развития злокачественных опухолей", - заявила научный сотрудник Университета Торонто (Канада) Нина Адлер, чьи слова приводит пресс-служба OICR.

Адлер и ее коллеги совершили это открытие в рамках проекта, нацеленного на изучение молекулярных механизмов развития всех вариаций рака, в том числе и тех опухолей, которые связаны с курением табака. Для получения подобных сведений ученые изучили структуру свыше 12,4 тыс. раковых клеток, извлеченных из разных тканей тела пациентов с разными формами злокачественных новообразований.

В общей сложности биологам удалось выявить свыше 1,75 млн точечных мутаций в значимой части генома, в том числе большое число "опечаток" в структуре ДНК, которые преждевременно останавливают сборку молекул белков и тем самым выводят их из строя. Исследователи изучили положение, структуру и другие особенности этих мутаций для анализа их происхождения и последствий появления.

Ученым удалось выявить несколько десятков мутаций в 14 генах, связанных с действием табачного дыма на клетки тела человека. В их число, в частности, вошли гены TP53, FAT1, ARID1A, STK11, RBM10 и CDKN2A. Появление "опечаток" в этих участках ДНК, играющих важную роль в защите организма от рака, оказалось критически важным событием в формировании опухолевых клеток в здоровых тканях легких и других органов тела.

Как надеются исследователи, дальнейшее изучение выявленных мутаций в этом наборе генов поможет уточнить их роль в развитии и росте опухолей внутри тканей легких. Это позволит повысить точность диагностики рака легких, а также улучшить подбор терапии для пациентов с учетом молекулярных особенностей их опухолевых клеток.