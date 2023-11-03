В Петербурге планируют создать вакцину против ВПЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России планирует разработать вакцину против вируса папилломы человека. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора института Евгений Маковский.

"В планах у нас разработка вакцины против вируса папилломы человека, возможно, мы ее начнем с нашими зарубежными партнерами", - сказал он.

По словам и.о. руководителя НИИ, точных сроков реализации проекта пока нет, так как производство подобных вакцин связано с созданием новых производственных мощностей. Из вариантов сотрудничества специалисты рассматривают партнеров из Индии или Китая.