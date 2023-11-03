Петербургский НИИ вакцин завершает создание вакцины от гемофильной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября./ТАСС/. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт (НИИ) вакцин и сывороток ФМБА России завершает работу над вакциной против гемофильной инфекции. В конце ноября планируется подать документы для разрешения на ее применение, сообщил ТАСС руководитель департамента по разработке бактериальных вакцин института Алексей Екимов.

"Вакцина от гемофильной инфекции - hib-вакцина находится на финальной стадии, уже мы собираем досье для подачи в Минздрав, и буквально в конце ноября мы подадим досье для разрешения на применение вакцины на территории Российской Федерации", - рассказал он.

По словам специалиста, ранее в России не было производств, которые бы создавали подобную вакцину по полному циклу. Она вводится детям с 1 года и входит в национальный календарь прививок.