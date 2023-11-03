В Египте открыли гробницу возрастом 2,5 тыс. лет

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Чешские археологи открыли гробницу сановника Древнего Египта, жившего 2,5 тыс. лет назад. Это одна из крупнейших археологических находок 2023 года, сообщил новостной портал novinky.cz.

Гробница находилась на территории расположенного в окрестностях древнего Мемфиса некрополя властителей Древнего Египта, их родственников и наивысших сановников. Она была в прекрасной сохранности. Археологам удалось установить имя сановника - Джехутиемхат. Он был личным писцом фараона.

Сооружение, по данным портала, относится к периоду правления XXVI или XXVII династий фараонов Древнего Египта. Оно было обнаружено в начале текущего года. В апреле и мае проводились работы по его открытию и изучению. О сенсационной находке ученые проинформировали общественность с задержкой в полгода, поскольку хотели целиком использовать это время на исследования без отрыва на общение с представителями СМИ.

Чешские археологи со второй половины ХХ века практически беспрерывно работают на территории Египта. Ими были сделаны сотни открытий, изменивших научные взгляды на его историю. При раскопках были раскрыты десятки захоронений фараонов, членов их семей, жрецов и представителей аристократии.