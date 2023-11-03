В МИСиС нашли оптимальный материал для ловушки расплава на случай аварии на АЭС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты университета МИСиС предложили оптимальный материал, из которого должна изготавливаться ловушка расплава - специальная чаша под атомным реактором, в которую в случае аварии на АЭС стечет расплавленный кориум (лавообразный материал) аварийного реактора. Как сообщили в пресс-службе НИТУ "МИСиС", исследование показало, что лучше всего делать ловушку из низкоуглеродистой низколегированной стали типа 15ХМ.

На российских АЭС во всех атомных энергоблоках с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ имеется устройство локализации расплава, чтобы минимизировать последствия аварии. Вопрос о лучшем материале для ловушки расплава, тем не менее, широко обсуждается в профессиональном сообществе. Это крупногабаритная емкость диаметром до 6 метров и глубиной до 12 метров, толщина корпуса достигает 6 см. Корпус ловушки в случае аварии разогреется до 1200 градусов Цельсия, остывать же кориум будет медленно, ориентировочно 10-12 месяцев.

"Для АЭС важно сохранение таких свойств материала ловушки, как высокая ударная вязкость и сопротивление малоцикловой усталости после остывания кориума. У стали 15ХМ более мелкозернистая структура, она менее склонна к охрупчиванию при длительном высокотемпературном воздействии, обладает относительно высокой температуропроводностью и хорошей свариваемостью", - рассказал научный руководитель исследования, заведующий кафедрой металловедения и физики прочности МИСиС Сергей Никулин.

Для устранения неопределенностей при подборе стали для ловушки расплава и повышения конкурентоспособности отечественных АЭС на мировом рынке ученые МИСиС провели широкомасштабную серию испытаний, сравнивая структуру и механические свойства различных материалов. Беспрецедентным для университета стало проведение уникального эксперимента по моделированию аварийного режима работы ядерного реактора в условиях лаборатории.