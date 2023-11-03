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В России открыли первую междисциплинарную лабораторию полимерных материалов

В ней будут разрабатывать и изучать полимеры, используемые при оказании высокотехнологичной медицинской помощи

ТАСС, 3 ноября. Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) открыл первую в России научно-исследовательскую междисциплинарную лабораторию медицинских полимерных материалов. В ней будут разрабатывать импортозамещающие медицинские изделия, говорится в сообщении пресс-службы ПИМУ.

Полимеры широко применяются в медицине, например, из полимерных материалов изготавливают шприцы, маски и дыхательные контуры. "Но самое главное - это полимеры, используемые при оказании высокотехнологичной медицинской помощи: высокомолекулярные полимеры, необходимые для эндопротезирования, цементов различной степени вязкости при вертебропластике и замещении дефектов трубчатых костей, при онкологическом эндопротезировании", - говорится в сообщении.

Лаборатория открыта на базе производственного предприятия "Окапол" в Дзержинске Нижегородской области, первые медицинские изделия планируется получить в 2024 году, отмечается в сообщении пресс-службы.

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РоссияНижегородская область
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