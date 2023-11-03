Ученые создали псевдовирус для 3D-картирования процесса заражения клеток

ТАСС, 3 ноября. Немецкие молекулярные биологи выяснили, что вирус везикулярного стоматита можно использовать в качестве универсального инструмента для изучения того, как вирусные патогены проникают в клетки людей и животных. Об этом сообщила пресс-служба Вюрцбургского университета. Исследование опубликовано в журнале ACS Nano.

"Псевдовирусы, созданные при помощи методов клик-химии, обладают огромным потенциалом по изучению того, как взаимодействуют клетки и вирусы. Их создание можно сравнить с тем, как человечество открыло для себя невидимый мир микрообъектов после создания первых микроскопов", - заявил руководитель научной группы в Вюрцбургском университете Герти Белиу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Белиу и его коллеги, созданный ими подход позволяет создавать максимально реалистичные псевдовирусы. Так ученые называют трехмерные конструкции из вирусных белков и других молекул, которые способны проникать в клетки таким же образом, как это делают естественные патогены.

Подобные структуры успешно используются для изучения вирусов, однако к ним очень сложно присоединить светящиеся молекулы и при этом не ухудшить способность вируса заражать клетки. Это мешает ученым наблюдать за тем, как именно вирусы проникают в клетки и какую роль в этом процессе играют конкретные белки. Немецкие биологи выяснили, что эту проблему можно решить при помощи методов клик-химии, за создание которых в 2022 году была вручена Нобелевская премия.

Эти подходы позволяют легко соединять друг с другом сложные молекулы при помощи катализаторов на базе меди и специальных меток в виде коротких органических молекул. Белиу и его коллеги встроили подобные метки в ключевые белки рабдовируса, вызывающего везикулярный стоматит - острую болезнь, которой подвержен крупный рогатый скот. Вирусы этого семейства используются для создания псевдовирусов, и ученые применили их для того, чтобы собрать несколько рукотворных аналогов SARS-CoV-2, возбудителя ковида.

Последующие наблюдения за взаимодействиями этих псевдовирусов с клетками и антителами показали, что добавление светящихся меток не ухудшило их способность проникать в клетки, благодаря чему ученые смогли детально проследить за взаимодействиями аналогов SARS-CoV-2 с клеточными рецепторами и их нейтрализацией при помощи антител. Этот успех открывает дорогу для массового изучения того, как вирусы проникают в клетки, а также анализа их взаимодействий с антителами, рассчитывают авторы.