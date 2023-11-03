Экспедиция СО РАН подтвердила границы защитных зон предприятий "Норникеля"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий "Норникеля" определены верно, влияние предприятий на природу достаточно локальное, выяснила вторая экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук по исследованию биоразнообразия. Об этом заявил вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

"Мы закончили второй год исследований. Это крупнейшие исследования такого рода на постсоветском пространстве. В прошлом году они были вообще тотальные, в этом году немного меньше, потому что нет необходимости все точки каждый год проверять. Результат исследований говорит о том, что влияние наших предприятий достаточно локальное, ограничивается чаще всего санитарно-защитной зоной. Этот вывод говорит о том, что государство очень корректно определяет санитарно-защитные зоны", - сказал Селезнев на форуме "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов".

Он также уточнил, что защитные зоны предприятий "Норникеля" составляют от 500 м до 2 км. По его словам, главная ценность таких исследований в их регулярности - каждый год нужно набирать и подтверждать статистику.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.