В России воссоздают систему коротковолновой связи для оленеводов Крайнего Севера

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) на новом, цифровом уровне воссоздают утраченную в 1990-е годы систему коротковолновой связи для нужд народов Севера. Команда вуза разработала легкие переносные всенаправленные антенны для модернизации коротковолновых радиостанций, рассказали ТАСС в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

"Научный коллектив кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств НГТУ НЭТИ модернизировал предоставленный Егоршинским радиозаводом комплект из трех серийных коротковолновых радиостанций, снабдив их специально разработанными легкими переносными всенаправленными антеннами. Проведенные лабораторные, а затем и полевые испытания системы в Новосибирской области и в Республике Саха (Якутия) показали перспективность и осуществимость идеи", - говорится в сообщении.

Эта система поможет оленеводам и жителям отдаленных районов Крайнего Севера поддерживать контакты с родными, обеспечивать связь с органами госуправления, медицинскими организациями и МЧС. Проект реализуется в научно-технологическом сотрудничестве с ООО "Альтернативные энергетические системы" в качестве заказчика и ОАО "Егоршинский радиозавод", которое выступает исполнителем в части подготовки и запуска серийного производства. НГТУ НЭТИ выступает разработчиком системы коротковолновой радиосвязи.

Ученые НГТУ НЭТИ сконструировали специальную всенаправленную антенну очень легкой конструкции и согласовали ее с предоставленной Егоршинским радиозаводом радиостанцией "Ангара-1М". После проведения полевых испытаний были приняты решения по улучшению конструкции радиостанции. В частности, в рамках испытаний была установлена устойчивая радиосвязь между Якутском и полевой бригадой, выехавшей в село Хатыстыр (542 км от Якутска), затем - в село Иенгра (853 км от Якутска).

"Следующим этапом работ будет создание отечественной цифровой коротковолновой компактной радиостанции, снабженной всенаправленной антенной, доработка концепции многопользовательской системы коротковолновой радиосвязи и поэтапное воплощение ее в жизнь", - приводит пресс-служба слова заведующего Лабораторией квантовой криогенной электроники НГТУ НЭТИ профессора Алексея Вострецова.

Кроме того, радиостанцию нужно будет адаптировать под суровые климатические условия Крайнего Севера, обеспечить работу в многопользовательском режиме, сделать ее мобильной и более удобной в использовании, разработать программное обеспечение и оптимизировать интерфейс.