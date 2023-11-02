Вирус оспы обезьян начал постоянно циркулировать среди людей в 2016 году

ТАСС, 2 ноября. Международный коллектив молекулярных биологов открыл свидетельства того, что постоянная циркуляция вируса оспы обезьян (MPXV) в человеческих популяциях началась еще в 2016 году, задолго до начала вспышки этой болезни в 2022-2023 годах. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Science.

"Мы обнаружили своеобразные "молекулярные часы" в геноме вируса MPXV, которые позволили нам определить время начала его распространения в человеческих популяциях. Оказалось, что этот патоген устойчивым образом циркулирует среди людей как минимум с 2016 года. Это говорит о необходимости ведения постоянных глобальных наблюдений за вирусом оспы обезьян для предотвращения повторных вспышек этой болезни", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа молекулярных биологов под руководством профессора Эдинбургского университета (Великобритания) Эндрю Рамбо в ходе изучения характерных мутаций, которые появились в геноме вируса оспы обезьян в результате действия человеческого фермента APOBEC3. Он представляет собой один из ключевых компонентов врожденного клеточного иммунитета, который распознает вирусные РНК молекулы и повреждает их.

Как объясняют исследователи, неудачные атаки фермента APOBEC3 на вирусный геном приводят к появлению в последнем характерных точечных мутаций, приводящих к замене генетической "буквы" Ц (цитозин) на урацил (У). Такие мутации достаточно часто встречаются в человеческих вирусах и ретровирусах, однако они должны достаточно редко встречаться в геноме патогенов животных, недавно проникших в человеческие популяции.

Ученые воспользовались этой закономерностью для изучения истории распространения тех вариаций MPXV, которые вызвали в 2022-2023 годах самую крупную вспышку оспы обезьян в странах Запада. Для этого ученые вычислили число мутаций, связанных с APOBEC3, и определили ту скорость, с которой они накапливаются в геноме MPXV. В общей сложности ученые выявили 40 подобных изменений в структуре РНК и обнаружили, что они накапливаются в геноме вируса достаточно медленно, около шести мутаций в год.

Когда исследователи учли оба этих фактора в своих расчетах, они обнаружили, что вирус оспы обезьян непрерывно циркулирует в человеческих популяциях достаточно давно - начиная с 2016 года или даже чуть раньше этого. Это говорит о том, что вирус адаптировался к постоянному распространению среди людей, что необходимо учитывать при проработке мер по борьбе с новыми вспышками MPXV, подытожили исследователи.