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В Испании обнаружили следы древнейшей войны в истории юга Европы

Первые серьезные конфликты в регионе начали возникать еще в неолите, а не в бронзовом веке, пишут исследователи в статье в журнале Scientific Reports

ТАСС, 2 ноября. Ученые обнаружили на севере Испании свидетельства того, что примерно 5 тыс. лет назад здесь произошла достаточно масштабная война, в которой погибли как минимум несколько сотен юношей и молодых мужчин. Это говорит о том, что первые серьезные конфликты на юге Европы начали возникать еще в неолите, а не в бронзовом веке, пишут исследователи в статье в журнале Scientific Reports.

"Мы изучили более трех сотен останков древних жителей севера Испании, найденных в пещере Сан-Хуан. <...> Повреждения присутствовали в останках 45% мужчин из этой пещеры. Вкупе с найденными в ней четырьмя десятками наконечников стрел и беспорядочным характером захоронения тел, это говорит о том, что эти люди погибли в ходе массового военного конфликта", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа европейских антропологов под руководством старшего научного сотрудника Университета Вальядолида (Испания) Терезы Фернандес-Креспо во время проведения раскопок в пещере Сан-Хуан, расположенной на территории Страны Басков. В этой пещере погребены останки нескольких сотен древних жителей Европы, населявших север современной Испании около 5,4-5 тыс. лет назад.

Беспорядочный характер захоронения тел в этой пещере достаточно давно заставляет ученых предполагать, что погребенные в ней люди погибли насильственной смертью. Фернандес-Креспо и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, для чего ученые систематически изучили кости свыше трех сотен индивидов, чьи останки были найдены в пещере Сан-Хуан с начала раскопок на ее территории в 1985 году.

Древнейшая война на юге Европы

Проведенный учеными анализ указал, что на останках людей из пещеры Сан-Хуан присутствовало множество повреждений, оставленных рукотворными предметами, которые предположительно были каменными орудиями труда и стрелами. В общей сложности, ученым удалось обнаружить 107 повреждений костей черепа, около половины из которых не успели зажить до гибели носителя этих травм. При этом 92% повреждений были сосредоточены в верхней части черепа, куда обычно бьют участники конфликтов при попытке нанести друг другу фатальные повреждения.

Вместе с травмами других костей скелета ученым удалось обнаружить повреждения костей, большинство из которых было оставлено каменными палицами, топорами и другими тяжелыми орудиями труда. Прочие повреждения были связаны с режущими орудиями труда или стрелами, чьи наконечники были также найдены на территории пещеры Сан-Хуан.

Подобные ранения, как отмечают исследователи, присутствовали на костях 45% мужчин, захороненных в пещере, и лишь у одной женщины, чье тело было также погребено в данном древнем могильнике. По мнению ученых, вкупе с другими свидетельствами, это свидетельствует о том, что в пещере Сан-Хуан покоятся останки участников масштабного военного конфликта, который унес жизни как минимум нескольких сотен древних обитателей юга Европы.

Данное открытие, по словам Фернандес-Креспо и ее коллег, говорит о том, что первые войны в этом регионе начались не 4 тыс. лет назад, как считали историки в прошлом, а на тысячу лет раньше. Это ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что до начала бронзового века и появления первых протогосударственных образований в Европе на ее территории не происходило крупных военных конфликтов, подытожили исследователи.

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Испания
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