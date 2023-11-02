Ковальчук назвал природоподобные технологии решением проблемы дефицита ресурсов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Развитие природоподобных технологий может стать мирной альтернативой ведущейся в мире борьбы за ограниченные ресурсы, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"[Академик Вернадский] еще в 1930-е годы говорил, что как только эта система [техносфера] распространится на большую часть мира, в нем наступит ресурсная катастрофа. Мы с вами ее видим. <…> Надо понимать, что теперь [есть несколько путей:] либо война за ресурсы, которая идет по всему миру сегодня, - это все, что делают американцы, - либо создание природоподобной техносферы", - сказал Ковальчук, выступая на Академическом форуме молодых ученых стран Большой Евразии "Континент науки" в Москве.

Он отметил, что энергозатратные цифровые технологии сегодня усиливают разрыв в развитии государств. Они разделяются на тех, кто может позволить себе тратить энергию на развитие и внедрение таких решений, и тех, кто этим ключевым ресурсом не обладает. Природоподобные технологии не будут наносить ущерб окружающей среде и при этом смогут восстановить баланс между биосферой и техносферой, нарушенный деятельностью человека, добавил Ковальчук. Он отметил, что о важности их разработки заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году.