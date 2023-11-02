Ковальчук назвал природоподобные технологии решением проблемы дефицита ресурсов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Развитие природоподобных технологий может стать мирной альтернативой ведущейся в мире борьбы за ограниченные ресурсы, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"[Академик Вернадский] еще в 1930-е годы говорил, что как только эта система [техносфера] распространится на большую часть мира, в нем наступит ресурсная катастрофа. Мы с вами ее видим. <…> Надо понимать, что теперь [есть несколько путей:] либо война за ресурсы, которая идет по всему миру сегодня, - это все, что делают американцы, - либо создание природоподобной техносферы", - сказал Ковальчук, выступая на Академическом форуме молодых ученых стран Большой Евразии "Континент науки" в Москве.
Он отметил, что энергозатратные цифровые технологии сегодня усиливают разрыв в развитии государств. Они разделяются на тех, кто может позволить себе тратить энергию на развитие и внедрение таких решений, и тех, кто этим ключевым ресурсом не обладает. Природоподобные технологии не будут наносить ущерб окружающей среде и при этом смогут восстановить баланс между биосферой и техносферой, нарушенный деятельностью человека, добавил Ковальчук. Он отметил, что о важности их разработки заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году.
Суть природоподобных технологий заключается в создании материалов и устройств таким образом, чтобы их механизм работы был подобен процессам в природе. К ним относятся био- и нанотехнологии, искусственный интеллект и другие современные направления. Говоря о развитии этого направления в Курчатовском институте, Ковальчук указал на создание в 2009 году на базе научного центра совместно с РАН Курчатовского комплекса нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных (НБИКС) наук и природоподобных технологий.
"Когда возникла нанотехнология, то стало понятно, <…> что это не еще одна новая технология, а принципиально новая методология конструирования материалов, "надотраслевая" технология. <…> Сегодня у нас в руках "коробка с пазлами". Пазлы - это разные дисциплины, в каждой из которых мы очень глубоко разбираемся", - добавил он, уточнив, что сочетание технологий, относящихся к разным научным дисциплинам, позволяет создавать уникальные решения.
Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры для развития природоподобных технологий. Согласно указу, опубликованному в четверг, правительство России должно определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, а также проанализировать развитие таких проектов в стране и определить приоритеты на перспективу. План мероприятий, нацеленных в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов, проведение научных исследований, должен быть подготовлен в течение 6 месяцев. Функции головной научной организации возложены на НИЦ "Курчатовский институт".