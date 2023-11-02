В Сибири нашли признаки жертвоприношения рабов на похоронах древней знати

Исследуемый курган памятника Тартас-2 в Венгеровском районе Новосибирской области относится к последним годам до нашей эры, к саргатской культуре. Исследования показывают, что он был обнесен рвом. Молодин подчеркнул, что было принято решение проводить раскопки вручную, без использования техники, что позволило выявить интересные детали погребальной практики.

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН обнаружили при исследовании кургана в Венгеровском районе Новосибирской области костные останки не менее 30 лошадей и 6 людей, убитых на месте захоронения. Это говорит о влиянии скифских погребальных традиций, рассказал в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН академик РАН Вячеслав Молодин.

"Если бы раскапывали техникой, мы никогда бы не нашли интереснейшие сюжеты, которые удалось выявить. Скопление костей и черепов лошадей. Специалисты насчитали порядка 33 особей. Напротив них тоже обнаружено скопление захоронений людей - шесть человек, которые были убиты, похоронены на месте убийства. Для нас самое важное, что это несомненные элементы погребальной практики, которая существовала у носителей саргатской культуры", - сказал Молодин.

Академик добавил, что эта находка отсылает к описанным Геродотом погребальным обрядам скифов. Он пояснил, что часто погребение знатного скифа сопровождалось богатыми пышными ритуалами, прежде всего, захоронением множества лошадей и рабов. "В данном случае, похоже, мы столкнулись с проявлением вот такой обрядовой практики", - сказал он.

О находках пазырыкской культуры в Горном Алтае

В ходе полевого сезона этого года также проводились раскопки крупного кургана VI века до нашей эры в Республике Алтай группой археологов ИАЭТ СО РАН под руководством члена-корреспондента РАН Натальи Полосьмак.

В непотревоженном захоронении лошади были бронзовые и золотые предметы, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле, характерном для пазырыкской культуры. Археологи полагают, что захоронение может принадлежать носителям ранней пазырыкской культуры.

Пазырыкская культура - одна из культур Центральной Азии скифского времени. В Горном Алтае это период с VI века до н. э. по II век до н. э., после нее остались уникальные погребальные комплексы. В первой половине XX века в урочище Пазырык у села Балыктуюль советские ученые Сергей Руденко и Михаил Грязнов произвели раскопки нескольких царских курганов скифского времени. В исследованных погребениях были обнаружены уникальные по сохранности вещи, которые укладывали с умершими вождями в могилы.

Пазырыкская культура стала широко известна после находки мумии девушки, названной позже Принцессой Укока. В 1993 году археологическая экспедиция ИАЭТ СО РАН под руководством Полосьмак обнаружила на могильнике Ак-Алаха V-III веков до н. э. хорошо сохранившуюся мумию девушки с многочисленными татуировками и качественно изготовленной одеждой, с шестью захороненными с ней лошадьми. В связи с этим был сделан вывод о высоком статусе погребенной - она принадлежала к высшим слоям общества. Находка была названа одной из самых значимых в мировой археологии второй половины ХХ века.