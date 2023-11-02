В Сибири нашли признаки жертвоприношения рабов на похоронах древней знати

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН обнаружили при исследовании кургана в Венгеровском районе Новосибирской области костные останки не менее 30 лошадей и 6 людей, убитых на месте захоронения. Это говорит о влиянии скифских погребальных традиций, рассказал в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН академик РАН Вячеслав Молодин.
Исследуемый курган памятника Тартас-2 в Венгеровском районе Новосибирской области относится к последним годам до нашей эры, к саргатской культуре. Исследования показывают, что он был обнесен рвом. Молодин подчеркнул, что было принято решение проводить раскопки вручную, без использования техники, что позволило выявить интересные детали погребальной практики.
"Если бы раскапывали техникой, мы никогда бы не нашли интереснейшие сюжеты, которые удалось выявить. Скопление костей и черепов лошадей. Специалисты насчитали порядка 33 особей. Напротив них тоже обнаружено скопление захоронений людей - шесть человек, которые были убиты, похоронены на месте убийства. Для нас самое важное, что это несомненные элементы погребальной практики, которая существовала у носителей саргатской культуры", - сказал Молодин.
Академик добавил, что эта находка отсылает к описанным Геродотом погребальным обрядам скифов. Он пояснил, что часто погребение знатного скифа сопровождалось богатыми пышными ритуалами, прежде всего, захоронением множества лошадей и рабов. "В данном случае, похоже, мы столкнулись с проявлением вот такой обрядовой практики", - сказал он.
О находках пазырыкской культуры в Горном Алтае
В ходе полевого сезона этого года также проводились раскопки крупного кургана VI века до нашей эры в Республике Алтай группой археологов ИАЭТ СО РАН под руководством члена-корреспондента РАН Натальи Полосьмак.
В непотревоженном захоронении лошади были бронзовые и золотые предметы, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле, характерном для пазырыкской культуры. Археологи полагают, что захоронение может принадлежать носителям ранней пазырыкской культуры.
Пазырыкская культура - одна из культур Центральной Азии скифского времени. В Горном Алтае это период с VI века до н. э. по II век до н. э., после нее остались уникальные погребальные комплексы. В первой половине XX века в урочище Пазырык у села Балыктуюль советские ученые Сергей Руденко и Михаил Грязнов произвели раскопки нескольких царских курганов скифского времени. В исследованных погребениях были обнаружены уникальные по сохранности вещи, которые укладывали с умершими вождями в могилы.
Пазырыкская культура стала широко известна после находки мумии девушки, названной позже Принцессой Укока. В 1993 году археологическая экспедиция ИАЭТ СО РАН под руководством Полосьмак обнаружила на могильнике Ак-Алаха V-III веков до н. э. хорошо сохранившуюся мумию девушки с многочисленными татуировками и качественно изготовленной одеждой, с шестью захороненными с ней лошадьми. В связи с этим был сделан вывод о высоком статусе погребенной - она принадлежала к высшим слоям общества. Находка была названа одной из самых значимых в мировой археологии второй половины ХХ века.