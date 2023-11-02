В Монголии найдено святилище с древнейшими наскальными изображениями

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии СО РАН совместно с археологами из Монголии обнаружили в полевом сезоне 2023 года более 20 композиций древнейших наскальных изображений возрастом 10-12 тыс. лет в монгольской части Алтая. Их исследование позволит получить новые данные о ритуальной практике населения районов Монгольского Алтая, рассказал в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН академик РАН Вячеслав Молодин.

"Это комплекс с изображениями так называемого калгутинского стиля, <…> такое святилище на территории Горного Алтая и Монгольского Алтая найдено впервые, потому что на площади 20 на 20 м, заглаженных ледником скал, мы наблюдаем сосредоточение этих древнейших рисунков. Более 20 композиций", - сказал Молодин.

Памятник относится к калгутинскому стилю наскального искусства возрастом более 10 тыс. лет. "Помимо типичных изображений лошадей, найдены и изображения быков, и оленей, и змей, - все это образует не просто отдельные рисунки, а композиции, которые позволят более предметно говорить в ближайшем будущем о ритуальной практике населения районов Монгольского Алтая", - сказал он.

Некоторые древние рисунки перекрываются более поздними изображениями лошадей и людей на колесницах.