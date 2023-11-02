Ученые МЭИ создали трансмиссию нового типа для ветряных электростанций

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета МЭИ (Московский энергетический институт) разработали трансмиссию нового типа, которая преобразовывает на ветряных электростанциях механическую энергию в электричество с помощью магнитных полей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые Национального исследовательского университета МЭИ разработали трансмиссию нового типа. Принцип действия устройства основан не на привычном преобразовании скорости вращения механическим путем, а на силовом взаимодействии магнитных полей. За счет этого преобразование движения происходит полностью бесконтактно", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в университете, разработка уникальна, а ее первый прототип собран полностью из отечественных компонентов. В дальнейшем его доработают под конкретный ветрогенератор.

"Одним из приоритетных направлений развития возобновляемой энергетики является повышение надежности и степени локализации производства компонентов генерирующего оборудования. Нашим ученым удалось разработать электромеханическое устройство на базе отечественных компонентов", - сказал ректор МЭИ Николай Рогалев, чьи слова привели в пресс-службе.

Рогалев отметил, что новая трансмиссия обеспечивает стабильную работу электрогенератора и при этом отличается высокой надежностью и стойкостью к перегрузкам, что позволяет использовать ее в том числе в условиях Крайнего Севера.