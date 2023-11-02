НГУ и Ботлихский радиозавод создадут лабораторию на базе университета

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) и Ботлихский радиозавод (новосибирский филиал) займутся созданием лаборатории молекулярного наслаивания в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе университета.

"Предприятие намерено участвовать в создании лаборатории молекулярного наслаивания на кафедре общей физики Физического факультета НГУ и предоставить студентам для обучения специальную установку, предназначенную для молекулярного наслаивания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Метод молекулярного наслаивания является одним из наиболее перспективных в современной нанотехнологии, так как пленки различных химических соединений используются в микро- и оптоэлектронике, микросистемной технике, солнечной энергетике, а также в литий-ионных аккумуляторах, отмечается в сообщении.

Создание лаборатории будет происходить в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между НГУ и радиозаводом на форуме "Золотая долина".

Ботлихский радиозавод - предприятие, основной вид деятельности которого направлен на разработку и изготовление электронных приборов и аппаратуры различного назначения, в том числе СВЧ антенн и приемо-передающих модулей оптоэлектронных устройств для ВОЛС, а также различных систем связи на их основе.