В России научились одновременно получать два изотопа тербия для лечения рака

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали метод одновременного производства радионуклидов тербия-155 и тербия-152, которые применяются в диагностике и лечении онкозаболеваний. Об этом сообщила пресс-служба института. Результаты работы опубликованы в журнале Nuclear Medicine and Biology.

Изотопы тербия уникальны тем, что могут использоваться как для диагностики, так и для лечения рака. Долгий период полураспада расширяет возможности применения препаратов, созданных на их основе. Однако широкое использование этих радионуклидов сдерживается малым количеством ускорителей, способных производить достаточно чистые продукты для медицинского применения. Авторы работы создали метод облучения альфа-частицами на циклотроне одновременно двух изотопов-мишеней - обогащенных гадолиния-155 и европия-151.

"Такой метод позволяет получать одновременно два изотопа тербия - 152Tb и 155Tb. <…> Предлагаемый тандемный целевой подход повышает доступность этих медицинских радиоизотопов. Для их получения в этом случае не требуется использования уникальных дорогостоящих установок и материалов - метод доступен на множестве циклотронов средних энергий. Также важно, что на выходе мы получаем достаточное количество чистого продукта", - приводит пресс-служба научного центра слова Рамиза Алиева, начальника лаборатории радионуклидов и радиофармпрепаратов Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий.