Директор РНФ сказал, что сокращение бюджета заставит изменить программу грантов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Планируемое сокращение бюджета Российского научного фонда в 2024 году на 3,5 миллиарда рублей вынудит попечительский совет РНФ пересмотреть текущую линейку грантов и скорректировать ее под новые реалии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор РНФ Александр Хлунов.

"Мы вынуждены констатировать, что текущий проект федерального бюджета, рассмотренный Государственной думой в первом чтении, предусматривает сокращение финансирования фонда на 3,5 млрд рублей. В ближайшее время попечительский совет фонда рассмотрит то, какие коррективы нужно внести в грантовые линейки для обеспечения работы РНФ в новых реалиях", - пояснил Хлунов.

При этом Хлунов отметил, что эти изменения не обязательно приведут к сокращению общего объема средств, которые получат российские ученые на проведение исследований. По его словам, исследователи из бюджетных научных учреждений получат индексации денежного содержания, что будет учтено при корректировке грантовых программ фонда.

Российский научный фонд представляет собой одну из самых крупных российских организаций, поддерживающих деятельность отечественных ученых. Он был создан в ноябре 2013 года по инициативе президента России, его деятельность регулируется отдельным федеральным законом. За 10 лет работы РНФ поддержал 20 тыс. проектов, в которых участвовало более 80 тыс. исследователей. Общая сумма финансирования проектов составила 220 млрд рублей.