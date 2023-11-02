Директор РНФ сообщил об увеличении годового бюджета в пять раз за десять лет

ТАСС, 2 ноября. Ежегодные ассигнования на работу Российского научного фонда (РНФ) выросли в пять раз с момента основания фонда в ноябре 2013 года, что позволило РНФ поддержать работу более 80 тыс. российских ученых за первые десять лет работы. Об этом сообщил 2 ноября на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор РНФ Александр Хлунов.

"Финансовая поддержка грантов значительно выросла за первые десять лет работы фонда - мы начинали с бюджета в 7 млрд рублей в 2014 году, а сейчас он составляет почти 40 млрд. В результате этого мы поддержали 80 тыс. российских ученых, которые опубликовали результаты своих исследований в 250 тыс. научных статей в ведущих мировых научных журналах", - заявил Хлунов.

Как отметил Хлунов, продуктивная работа РНФ за первые десять лет его существования позволила России удержаться среди лидеров мировой науки и внести весомый вклад в развитие фундаментальной науки и в поддержку достижений молодых ученых. По его словам, высокие заслуги фонда в данной области отметили в поздравительной телеграмме от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Российский научный фонд представляет собой одну из самых крупных российских организаций, поддерживающих деятельность отечественных ученых. Его создали в ноябре 2013 года по инициативе президента России, его деятельность регулируется отдельным федеральным законом. За десять лет работы РНФ поддержал 20 тыс. проектов, в которых участвовало более 80 тыс. исследователей. Общая сумма финансирования проектов составила 220 млрд рублей.