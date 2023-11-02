Ученые создали крем с синтетическим меланином для заживления кожи

ТАСС, 2 ноября. Исследователи из США выяснили, что созданный ими синтетический аналог меланина можно использовать в качестве основы для наночастиц, ускоряющих регенерацию кожи при солнечных или химических ожогах за счет подавления активности оксидантов - свободных радикалов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Северо-Западного университета. Работа опубликована в журнале npj Regenerative Medicine.

"Созданный нами синтетический меланин и наночастицы на его базе способны нейтрализовать значительно больше оксидантов на грамм массы, чем это делает естественный человеческий меланин. После нанесения на кожу синтетический меланин работает как своеобразная губка, которая поглощает агрессивные молекулы. При этом он нетоксичен, легко разлагается и хорошо совместим с живыми тканями", - заявил профессор Северо-Западного университета Натан Джаннески, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют исследователи, меланин представляет собой природный пигмент, который одновременно придает окраску тем клеткам тела человека, а также защищает организм от действия радиации и ультрафиолета. Защитные свойства меланина связаны с тем, что он активно взаимодействует с оксидантами, возникающими в результате воздействия излучения, и нейтрализует их.

Профессор Джаннески и его коллеги заинтересовались тем, можно ли использовать синтетические вариации пигмента для создания мазей и лечебных составов, которые защищали бы ткани тела человека от подобных веществ. Руководствуясь этой идеей, исследователи модифицировали структуру молекул меланина таким образом, что они более активно взаимодействовали с оксидантами, а также могли участвовать в формировании биоразлагаемых наночастиц.

Работу этих наночастиц ученые проверили на лабораторных образцах человеческой кожи, которые были повреждены в результате химического ожога. Их обработка при помощи меланиновых наночастиц привела к подавлению воспалительных процессов в первые дни после нанесения ожога, что значительным образом ускорило регенерацию и предотвратило появление волдырей, вздутий и повреждений глубинных слоев кожи в результате чрезмерной активации иммунной системы.

Как предполагают ученые, крем для кожи на базе созданных ими меланиновых наночастиц можно будет применять не только для ускорения регенерации кожных покровов после повреждения, но и для ее защиты при радиотерапии злокачественных опухолей или других формах ионизирующего излучения. Это значительно расширит его практическую пользу, подытожили исследователи.