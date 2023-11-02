На Алтае нашли еще одну пещеру со следами обитания древних людей

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Следы обитания предположительно денисовского человека обнаружили в пещере Козья на Алтае - об этом свидетельствует набор найденных каменных орудий. Об этом ТАСС рассказал заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии (ИАЭТ СО РАН) член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Следы пребывания, вероятнее всего, денисовского человека были обнаружены археологами в пещере Козья на Алтае - в 100 км от Денисовой пещеры. Пещера была обитаема в конце среднего палеолита - между 60 тыс. и 50 тыс. лет назад.

"Там найдена небольшая пещера, которая служила для первобытного человека временным охотничьим лагерем. Это, несомненно, по мощности культурного слоя, по набору костей животных, орудийному набору и так далее. <...> Пещера находится между двумя, так скажем, культурными явлениями [денисовцами и неандертальцами]. По составу каменного инвентаря ближе всего к денисовцам. На основе археологических данных мы можем говорить, что, скорее всего, здесь были денисовцы", - сказал Шуньков в беседе с ТАСС.

Кроме того, в пещере был найден костный образец - ученые считают, что это может быть фрагмент зуба. Образцы ДНК в настоящее время отправлены на анализ. Ученые планируют дальнейшее исследование Козьей пещеры.

Денисова пещера - самая древняя из ранее обитаемых пещер на территории Сибири, расположенная в Алтайских горах на высоте 600 м над уровнем моря. За 40 лет исследований в пещере обнаружены археологические материалы возрастом более 300 тыс. лет. Памятник получил всемирную известность в 2010 году, когда известный палеогенетик Сванте Паабо расшифровал ДНК из найденного при раскопках крошечного фрагмента фаланги мизинца девочки.

В результате было установлено, что в пещере обитал ранее неизвестный науке подвид древнего человека, денисовский человек (денисовец). С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. На материалах Денисовой пещеры составлена самая полная и продолжительная для Центральной и Северной Азии летопись человеческой истории в эпоху плейстоцена - от 300 до 20 тыс. лет назад. За прошедшие годы археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и девочки-метиса, дочери денисовца и неандерталки. В конце 2022 года Денисова пещера включена в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.