КНР завершит строительство своей пятой станции в Антарктиде в феврале 2024 года

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Китай планирует завершить строительство своей пятой антарктической станции в феврале 2024 года. Об этом сообщила газета Global Times.

По сведениям издания, объект будет находиться в районе моря Росса. Для станции выбрали участок площадью 5,2 тыс. кв. м. Она рассчитана на размещение коллектива из 80 человек в летнее время и до 30 сотрудников в зимний сезон.

Как отмечается, китайские ученые там будут проводить многочисленные исследования, в том числе запланированы междисциплинарные проекты. В центре внимания - наблюдение за природными явлениями, экологией и животным миром, состоянием океана у берегов Антарктики.

В статье уточняется, что данный проект предусматривает международное сотрудничество. В частности, предполагается осуществлять исследовательские программы с участием Австралии и Норвегии. Кроме того, в области снабжения планируется взаимодействовать с Россией, Австралией, Великобританией, Италией, Республикой Корея, США и Чили.

Пока Китай имеет в Антарктиде четыре станции - "Чанчэн" (создана в 1985 году), "Чжуншань" (функционирует с 1989 года), "Куньлунь" (2009) и "Тайшань" (2014).

Ледоколы "Сюэлун" и "Сюэлун-2" с группой ученых на борту 1 ноября отправились из Шанхая в 40-ю китайскую антарктическую экспедицию. К ним присоединилось грузовое судно "Тяньхуэй", которое вышло из порта города Чжанцзяган (восточная провинция Цзянсу). Оно доставит материалы и оборудование для строительства новой станции. В экспедиции принимает участие 460 человек из 80 научных организаций КНР, возвращение запланировано на апрель 2024 года.