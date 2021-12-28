Врио директора Института философии РАН назначили его научного руководителя

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов станет врио директора института с 30 декабря. Соответствующий приказ министра науки и высшего образования Валерия Фалькова опубликован на сайте института.

"Возложить с 30 декабря 2021 года временное исполнение обязанностей директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института философии Российской академии наук на главного научного сотрудника Гусейнова Абдусалама Абдулкеримовича до замещения должности директора в установленном порядке", - говорится в документе.

Ученый совет Института философии РАН 22 декабря выступил против назначения временно исполняющим обязанности директора института Анатолия Черняева. Ученые утверждают, что назначение было проведено спешно, без обязательно предусмотренного процедурой согласования с РАН и в тайне от Института. Отмечалось также, что ранее Черняев потерял должность заместителя директора института, а затем был снят с должности руководителя сектора истории русской философии.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов на своей странице в Facebook также подтвердил, что назначение не было согласовано с академией. И напомнил, что, согласно постановлению правительства РФ № 1652 от 24 декабря 2018 года, назначение исполняющих обязанности руководителей институтов РАН должно согласовываться с президентом академии. Минобрнауки не ответило на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать ситуацию.