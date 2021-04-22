Очистка клеток мозга от "мусора" избавила мышей от болезни Альцгеймера

ТАСС, 22 апреля. Американские молекулярные биологи защитили мышей от появления болезни Альцгеймера с помощью препарата, который заставляет их нервные клетки активнее утилизировать поврежденные белковые молекулы и другой клеточный "мусор". Результаты их исследования опубликовал научный журнал Cell .

Главным признаком и возможной причиной болезни Альцгеймера может быть патогенный белок бета-амилоид, который накапливается внутри клеток мозга. Этот белок представляет собой обрывки белка APP, который играет важную роль в формировании связей между нейронами. Еще одной причиной той же болезни может быть ост концентрация поврежденных молекул еще одного вещества – тау-белка.

Предотвратить болезнь Альцгеймера ученые пытаются двумя путями: разрушая бляшки бета-амилоида, клубки тау-белка и другого клеточного "мусора" или же мешая им накапливаться внутри нейронов. Однако пока оба подхода не подтвердили свою эффективность в клинических испытаниях.

В новой работе профессор Медицинского колледжа им. Эйнштейна Анна-Мария Куэрво и ее коллеги предложили альтернативный путь для борьбы с болезнью Альцгеймера. Они воспользовались уже существующими в клетках системами очистки от "мусора", работу которых могут нарушать нейродегенеративные болезни или старость.

Отдельное внимание ученые уделили системе CMA – набору белковых меток и ферментов, которые отвечают за обнаружение и транспортировку скоплений поврежденных белков в лизосомы, клеточные “мусоросжигатели".

"Мы знали, что ферменты комплекса CMA способны перерабатывать поврежденные молекулы тау-белка. При развитии болезни Альцгеймера в клетках скапливаются столь большие количества подобного "мусора", что эта система, по сути, выходит из строя. Мы создали короткую молекулу, которая заставляет клетки активнее вырабатывать один из ключевых компонентов CMA, что нормализует его работу”, – объяснила Куэрво.