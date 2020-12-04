Руководство "Детского мира" обсудит предложение Altus Capital о выкупе акций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Детского мира" создал комитет для анализа предложения Altus Capital о выкупе акций ретейлера и изучения альтернатив для акционеров. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"В связи с предложением Altus Capital, совет директоров создал специальный комитет по рынкам капитала в целях анализа возможных последствий предложения и изучения стратегических альтернатив для акционеров компании, для чего совет делегировал определенный ряд полномочий комитету. В состав комитета вошли Мария Давыдова (гендиректор, член совета директоров ретейлера), Евгений Мадорский (председатель совета директоров, неисполнительный директор ретейлера) и Александр Шевчук (член совета директоров, независимый директор)", - говорится в сообщении.

Комитет привлек Goldman Sachs International в качестве основного финансового консультанта и Herbert Smith Freehills в качестве юридического консультанта.

Ранее Altus Capital объявила о намерении выкупить до 220,961 млн акций ретейлера, что составляет 29,9% его капитала. Предложенная цена выкупа - 160 руб. за акцию. Акции выкупаются с премией к рынку: 27,9% к стоимости акции на закрытии торгов 27 ноября на Мосбирже. Altus Capital может потратить порядка 35,35 млрд руб. на покупку 29,9% акций ретейлера.