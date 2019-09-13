"Влюбленные" скелеты из Италии оказались мужчинами

Археологи нашли эти кости в числе 13 других скелетов на кладбище итальянского города Модена. Захоронение было сделано между IV и VI веками нашей эры. Два скелета лежали в одной могиле, кости располагались так, будто они держали друг друга за руки. Останки сохранились плохо, поэтому определить их пол традиционными методами ученые не смогли. Однако журналисты, несмотря на это, написали, что это мужчина и женщина и окрестили останки "Влюбленными из Модены".

Останки двух людей времен поздней античности, получившие прозвище "влюбленные из Модены", оказались мужчинами. Ученые выяснили это благодаря анализу белков из их зубной эмали. Статья об открытии опубликована в научном журнале Scientific Reports .

Авторы новой статьи решили уточнить мол останков с помощью анализа специфического белка – амелогенина. Он составляет 90% зубной эмали. Эта ткань – самая твердая в человеческом организме и, как правило, сохраняется лучше всех остальных.

Амелогенин существует в организме человека в двух формах - AMELX встречается у людей обоих полов, а AMELY – только у мужчин. Таким образом, если в составе зубной эмали амелогенин встречается во второй форме, то можно смело утверждать, что останки принадлежат мужчине.

Итальянские ученые исследовали образцы зубной эмали с обоих скелетов, и сравнили полученные результаты с анализом образцов как других останков того же возраста, так и молочных зубов современных людей. Оказалось, что в составе зубной эмали обоих "влюбленных" амелогенин был в форме AMELY. То есть они были мужчинами.

Авторы отмечают, что ранее археологи не находили аналогичных погребений. Если держащиеся за руки скелеты и встречались в могилах на территории нынешних Италии, Греции, Турции или России, то все они были парой мужчина-женщина. Анализ других скелетов с того же кладбища позволяет сделать вывод, что оно было военным. То есть "влюбленные из Модены" могли быть друзьями, погибшими на войне, или просто товарищами, отмечают ученые.