Таяние подводной мерзлоты на Севморпути исследует экспедиция на судне "Академик Келдыш"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из ряда российских научных центров отправятся в экспедицию, чтобы выявить биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты в Морях Восточной Арктики и по трассе Северного Морского пути. Работать ученые будут на борту научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш", которое выйдет из Архангельска 16 сентября, говорится в сообщении на сайте университета.

Ученые ставят перед собой задачи оценить изменения потоков одного из парниковых газов - метана - из донных отложений в водную толщу и атмосферу, уточнить масштабы и динамику этих выбросов, изучить состояние биологических систем в районах выбросов, оценить современное геоэкологическое состояния исследуемых акваторий и целый ряд других задач.

В экспедиции будут проводиться геофизические работы и обследование с помощью подводного телеуправляемого аппарата, а затем зондирование водной толщи, отбор воды, взвеси, донных осадков и планктона для различных видов лабораторных исследований. Научная работа будет включать гидрологические, газогеохимические, гидрохимические, гидрооптические исследования, измерение уровней радиоактивности по изотопной распространенности радия для обнаружения выходов и оценки вклада грунтовых вод в пресноводный баланс Северного Ледовитого океана, а также гидрометеорологические и подводные наблюдения.

На базе Томского политеха реализуется крупный научный проект "Сибирский арктический шельф как источник парниковых газов планетарной значимости: количественная оценка потоков и выявление возможных экологических и климатических последствий", на его поддержку получены гранты правительства РФ и Российского научного фонда.

Основная теория ученых заключается в том, что из-за таяния подводной мерзлоты происходят крупные выбросы парникового газа метана в атмосферу Земли. Эти выбросы могут оказывать существенное влияние на климатические изменения планетарного масштаба. Для подтверждения этой теории был проведен целый ряд комплексных экспедиций в арктические моря России. Во время этих экспедиций ученые обнаружили новые зоны массированных выбросов метана. Последняя экспедиция проводилась в сентябре-октябре 2018 года.

Об экспедиции

Планируется, что маршрут экспедиции будет пролегать через акватории арктических морей: Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского. Всего маршрут рассчитан на 40 суток.

Участниками экспедиции станут 80 ученых - это специалисты как российских научных организаций и университетов, так и зарубежных. В частности, в экспедиции примут участие специалисты из Стокгольмского университета (Швеция), Первого и Третьего Института океанографии при государственной морской администрации КНР.

Участники экспедиции представляют Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Томский политехнический университет, Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

Кроме того, в экспедицию отправятся ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Дальневосточного федерального университета, Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, Северного арктического федерального университета, Московского физико-технического института, Стокгольмского университета, Первого Института океанографии при государственной морской администрации КНР и Третьего Института океанографии при государственной морской администрации КНР.