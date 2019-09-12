Шведские ученые установили, что посменная работа вредна для здоровья

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Уже давно известно, что сменная работа способствует возникновению стресса, а также краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем, таких, как нарушение сна, усталость, несчастные случаи, дисбаланс между личной жизнью и работой, а также болезнь сердца, диабет и рак.

Группа ученых из Института стресса при Стокгольмском университете во главе с профессором психобиологии Йораном Кеклундом, занимающимся проблемами сна, провела сравнительный анализ трех разных схем сменной работы: традиционной, постоянной, но при этом укороченной на два часа в неделю, и индивидуальной.

Результаты показали, что работающие по разным схемам испытывают практически одни и те же проблемы. На основании этого ученые констатировали отсутствие или едва заметное присутствие различий между этими схемами с точки зрения вызываемого стресса, усталости, воздействия на здоровье, а также баланса между личной жизнью и работой.

При этом авторы исследования пришли к выводу, что определяющим фактором возникновения стресса, нарушений сна и здоровья в целом являются условия труда. Так, они отметили, что для хорошего самочувствия работающих посменно благоприятными предпосылками могут быть суточная норма отдыха свыше 11 часов, укороченная смена, запрет на работу более двух-трех ночных смен подряд, регулярные перерывы в работе, а также укомплектование сменного персонала людьми, обладающими необходимыми качествами для такой формы труда.

"Наше исследование показало важность принятия во внимание того обстоятельства, что рабочая нагрузка и высокий уровень стресса на рабочем месте являются факторами, препятствующими полноценному восстановлению", - приводит телеканал SVT слова профессора Кеклунда из пресс-релиза в связи с обнародованием результатов исследования, которое было проведено по заказу страховой компании "АФА Фёшекрингар".