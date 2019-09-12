{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шведские ученые установили, что посменная работа вредна для здоровья

Работающие по разным схемам испытывают практически одни и те же проблемы, заявили исследователи
Описание
© David Ramos/Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Уже давно известно, что сменная работа способствует возникновению стресса, а также краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем, таких, как нарушение сна, усталость, несчастные случаи, дисбаланс между личной жизнью и работой, а также болезнь сердца, диабет и рак.

Группа ученых из Института стресса при Стокгольмском университете во главе с профессором психобиологии Йораном Кеклундом, занимающимся проблемами сна, провела сравнительный анализ трех разных схем сменной работы: традиционной, постоянной, но при этом укороченной на два часа в неделю, и индивидуальной.

Результаты показали, что работающие по разным схемам испытывают практически одни и те же проблемы. На основании этого ученые констатировали отсутствие или едва заметное присутствие различий между этими схемами с точки зрения вызываемого стресса, усталости, воздействия на здоровье, а также баланса между личной жизнью и работой.

При этом авторы исследования пришли к выводу, что определяющим фактором возникновения стресса, нарушений сна и здоровья в целом являются условия труда. Так, они отметили, что для хорошего самочувствия работающих посменно благоприятными предпосылками могут быть суточная норма отдыха свыше 11 часов, укороченная смена, запрет на работу более двух-трех ночных смен подряд, регулярные перерывы в работе, а также укомплектование сменного персонала людьми, обладающими необходимыми качествами для такой формы труда.

"Наше исследование показало важность принятия во внимание того обстоятельства, что рабочая нагрузка и высокий уровень стресса на рабочем месте являются факторами, препятствующими полноценному восстановлению", - приводит телеканал SVT слова профессора Кеклунда из пресс-релиза в связи с обнародованием результатов исследования, которое было проведено по заказу страховой компании "АФА Фёшекрингар".

Теги
Швеция
Астероид, погубивший динозавров, вызвал гигантское цунами
Об этом рассказали химические вещества из кратера, который образовался на месте падения астероида
Читать полностью