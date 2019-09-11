"Глобальная энергия" и Мировой энергетический совет обсудили перспективы сотрудничества

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Руководство ассоциации "Глобальная энергия" провело переговоры с делегацией Мирового энергетического совета (МИРЭС) в рамках проходящего в Абу-Даби XXIV Всемирного энергетического конгресса. Стороны признали, что очень важно объединять усилия и плодотворно работать вместе, в частности, на следующем Всемирном энергетическом конгрессе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия".

"Признавая важность открытого диалога и международного сотрудничества в решении мировых энергетических проблем, стороны также обсудили вопросы интеграционных проектов в энергетике", - говорится в сообщении.

Председатель МИРЭС Йонгун Дэвид Ким высоко оценил прозрачный номинационный процесс премии и отметил, что считает миссию "Глобальной энергии" очень важной, а основные направления деятельности - сбалансированными и всеобъемлющими. Он отметил, что особенно стратегически верным курсом стала работа по проведению молодежных инициатив. Ким заверил, что нацелен на плодотворную совместную работу с Ассоциацией в рамках юбилейного, XXV Всемирного энергетического конгресса, который пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Глава "Глобальной энергии" Александр Игнатов рассказал о достижениях лауреатов премии, представил цели международной молодежной программы, а также планы по дальнейшему развитию международной дискуссионной площадки "Глобальная энергия".

"Реализуя проекты как для начинающих энергетиков, так и для именитых экспертов отрасли, мы под своей эгидой объединяем разные поколения с единой целью - развитие технологий, которые обеспечат чистое и устойчивое будущее для всех нас", - приводит пресс-служба слова Игнатова. Он также сообщил, что в планах компании - провести будущий саммит "Глобальная энергия" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку ассоциация считает азиатский рынок очень перспективным для развертывания крупных энергетических проектов.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда, которую присуждают за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "Мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

О Мировом энергетическом совете

Мировой энергетический совет (МИРЭС, World Energy Council, WEC) - крупнейшая международная неправительственная организация. МИРЭС был создан в 1923 году по инициативе Великобритании и ряда других экономически и промышленно развитых стран Европы и Северной Америки. В сфере его деятельности - вопросы добычи, обработки, транспортировки, распределения и использования различных энергоресурсов (газа, нефти, угля, электроэнергии и атомной энергии), развитие возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Помимо этого, совет занимается проблемами политического, социально-экономического, инвестиционного, финансового и экологического характера, связанными с энергетикой.

Всемирный энергетический конгресс - международный съезд лидеров мировой энергетики, обсуждающий проблемы поддержания энергоресурсов и посвященный изучению наиболее важных тенденций в топливно-энергетическом комплексе. Это мероприятие Мирового энергетического совета является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости отрасли.