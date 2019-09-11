Новые изображения нашли на памятнике наскального искусства в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. На Шалаболинской писанице, памятнике наскального искусства на юге Красноярского края, ученые нашли новые изображения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Красноярского отделения Русского географического общества (РГО).

Неизвестные ранее крашеные наскальные рисунки ученые смогли найти с помощью компьютерных технологий. Кроме того, исследователи уточнили контуры ранее известных изображений, а с помощью беспилотных летательных аппаратов ученые провели мониторинг труднодоступных петроглифов.

Как пояснил ТАСС руководитель экспедиции Александр Заика, находки в основном представляют собой изображения антропоморфных личин (человекоподобных лиц). Они похожи на другие наскальные рисунки, расположенные гораздо севернее Шалаболинской писаница, на Ангаре.

Кроме того, вместе с сотрудниками Института востоковедения РАН и Хакасского государственного университета специалисты Русского географического общества изучали резные рунические надписи эпохи раннего Средневековья и наскальных текстов времен монгольских завоеваний (XIII век), которые были выполнены битумной тушью. Ученые планируют их расшифровать.

Шалаболинская писаница расположена в 35 км к западу от поселка Курагино. Свое название получила от близлежащего села Шалаболино. Рисунки нанесены на правой стороне крутого скального берегового массива реки Туба. Изображения относятся к эпохе неолита и энеолита (между 12000 и 3200 лет назад). Рисунки изображают животных, лодки, рогатые антропоморфные фигуры с хвостами и неестественно короткими верхними конечностями. Также на писанице можно увидеть многочисленные батальные и бытовые сцены, датируемые ранним Железным веком и Средневековьем.